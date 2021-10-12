Справи погані: Крутий попросив шанувальників молитися за важко хворого Сєрова

Після того, як 67-річний Олександр Сєров захворів на ковід і з майже 75-процентним ураженням легенів потрапив до лікарні, його друг, композитор Ігор Крутой, закликав прихильників помолитися за швидке одужання співака.

«Мій Друг Саня захворів цією „заразою“, допомогти йому, за всього мого бажання, я не можу…» — пише Крутий в Instagram і звертається до фоловерів з проханням — «помолитися і, за можливості, поставити свічку за швидке одужання Сані Сєрова».

Тим часом «СтарХіт» пише, що колишня дружина співака Олена вже зазначила, що дуже переживає за Сєрова, а їхня спільна дочка Мішель не поспішає ділитися новинами про батька, через що її хейтять у мережі.

Вона публікує в особистому блозі пости, не згадуючи про батька. Багато її фоловерів не розуміють цього. Артистка на хейт не реагує. Втім, Крутому вона подякувала, написавши «дякую» в коментарях до його посту.

За останній час COVID-19 серйозно пройшовся російським шоубізом — коронавірусну інфекцію підтвердили у співака Валерія Леонтьєва, його у стані середньої тяжкості шпиталізували.

У важкому стані актриса і телеведуча Лариса Гузєєва, яка привезла ковід, схоже, з поїздки окупованим Росією Кримом.

А актор Валерій Гаркалін, у якого уражено близько 85 відсотків легенів, знаходиться під апаратом ШВЛ.

Фото Олександра Сєрова із соціальних мереж.

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