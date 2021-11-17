Філіп Кіркоров вибухнув матом на дитячій програмі Галкіна: його пропонують «гнати з країни»
Відомий російський співак Філіп Кіркоров, який під час недавнього виступу в Дубаї втратив голос, на зйомках дитячого шоу Максима Галкіна «Краще за всіх» голосно кричав, використовуючи при цьому нецензурну лексику.
У присутності багатьох дітей та підлітків Кіркоров на всю студію вибухнув брудною нецензурною лайкою, пише Вlitz.plus.
Скандальну витівку зняли на відео й ролик з'явився у мережі.
Судячи з реакції попкороля естради, він був невдоволений репетицією.
«Шоу ваше ****** не розпочнеться! І **** мені на ваш прямий ефір, доки я не відрепетирую номер з камерами. Півтори години будете ******* зі мною! — такі фрази чути на відео.
У мережі не сумніваються, що кричав саме Кіркоров. Співак відомий своїми скандалами та вибуховим характером. Більшість користувачів негативно висловилися на адресу Кіркорова.
«Гнати його треба з країни»; «Огидно»; «А те, що дитина стоїть і слухає, не бентежить? Ганьба, взагалі деградує»; «Жесть, і він себе вважає королем»; «Вже настав час позбавляти звання народний», — такі коментарі залишили під відео.
Нагадаємо, Кіркоров внесений до бази «Миротворець» за концерти в окупованому Криму та висловлювання про його територіальну приналежність РФ. Нещодавно співак поскаржився, що його зрадили старі друзі. За його словами, те, що сталося, було для нього справжнім шоком.553
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