Нова «Холостячка»? Внучка Ротару показала, як старанно працює над собою у спортзалі

Поки легендарна співачка Софія Ротару готується до виступу в Москві на «Пісні року», її онука Соня Євдокименко виснажує себе тренуваннями, готуючись до важливого випробування у своєму житті.

Як відомо, кілька тижнів тому дівчина ухвалила важливе рішення, і тепер має виглядати так, як цього вимагають умови нового контракту: підтягнутою, у добрій фізичній формі, з чудовою розтяжкою.

Тому Соня прийшла до спортзалу, де на килимку перед дзеркалом робить розтяжку, вигинаючись у різні боки та підтягуючи ноги догори.

Можна тільки здогадуватися, з якою метою вона це робить: можливо, дівчина буде ведучою якогось шоу на американському ТБ, або візьме участь у показі нової колекції відомого бренду. Або у крайньому разі, стане «Холостячкою-3» у новому сезоні.

Подробиць Соня Євдокименко наразі не повідомляє.

Втім, життя красуні у Нью-Йорку складається не лише з тренувань: після занять фітнесом дівчина вийшла на прогулянку, одягнувши теплу шубку. При цьому вона закрила голову телефоном, позуючи перед дзеркалом для селфі, підписавши фото «We out» («Ми пішли з дому»).

І в цьому поході її супроводжує новий член сім'ї — симпатичний песик Саймон. Для нього навіть у Нью-Йорку знайшли зарості «справжньої української трави». Ймовірно, «чотириногому другу» також цікаво, на досягнення яких цілей налаштувалася його господиня, онука знаменитої співачки.

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