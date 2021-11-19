Мати двох дітей Світлана Тарабарова поскаржилася на батьківське вигорання

Співачка Світлана Тарабарова, яка рік тому стала мамою вдруге, здивувала відвертим зізнанням про батьківське вигоряння. Артистка не приховує, що поєднувати роботу та виховання двох маленьких дітей дається їй нелегко. І часом хочеться просто втекти і залишитися наодинці із собою.

«Останні кілька місяців ми з чоловіком відчуваємо шалену втому. Почитали, поспілкувалися з друзями, які мають дітей, і зрозуміли, що в нас синдром батьківського вигоряння», — зізналася Тарабарова в Інстаграм.

Себе з чоловіком вони називають батьками-фанатиками, які сприймають все близько до серця, намагаються бути найкращими версіями себе та гідним прикладом для дітей.

«І це круто, це великий плюс усвідомленого батьківства (коли мріяв про дітей і відповідально ставишся до всього, що їх стосується), але це призводить до повного емоційного та фізичного вигоряння», — розповіла Світлана.

Але співачка не зневірилася, а знайшла спосіб, як впоратися зі втомою і привести себе до тями. Тарабарова поділилася своїми порадами з молодими батьками.

За її словами, не потрібно відмовлятися від допомоги близьких, займатися улюбленою справою, робити щось для себе особисто.

«І найголовніше, якщо ви з партнером — бути разом! Згадати, що спершу були ви, а потім діти. Найскладнішим для мене було домовитися зі своїм внутрішнім голосом, який одразу вмикається і починає гризти: „як же мої діти будуть із нянями?“. Потрібно заспокоїтись і зрозуміти — краще спокійна, задоволена, весела мама поряд, ніж роздратована та виснажена», — вважає Тарабарова.

Вони з чоловіком почали удвох ходити в кіно, на прогулянки, навіть дозволили собі кілька днів відпочинку в заміському комплексі, щоби переключитися і насолодитися спілкуванням одне з одним.



*Світлана з чоловіком Олексієм, сином Іваном та донькою Марією

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А мати трьох дітей, телеведуча Катерина Осадча, вперше показала обличчя тримісячного сина.

Фото Instagram.com/tarabarova

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