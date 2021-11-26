«Я вмирав три рази»: Андре Тан розповів, чому не боїться смерті

Відомий український дизайнер Андре Тан, якому довелося відновлювати свій бізнес із нуля, здивував несподіваним зізнанням. Він розповів, що не боїться смерті та пояснив чому. Виявляється, Андре як мінімум тричі міг попрощатися із життям. За словами дизайнера, його ледь відкачали лікарі після появи на світ. Потім він потрапив у страшну аварію, в якій дивом вижив. Також він пережив духовне переродження, яке вважає початком нового життя.

«Вдруге я потрапив у найстрашнішу аварію в горах Америки в Аспені, куди літав зі своєю подругою. Прийшовши до тями, я подумав, що вже в раю: абсолютно все було білим. Тоді я не розумів, що це подушка безпеки авто, що спрацювала, а сама машина в той момент висіла над урвищем після того, як у нас в'їхала величезна вантажівка. Як зараз пам'ятаю: це сталося 11 січня.

Втретє було під час прийому аяуаски рік тому. Але тоді це було більше духовне переродження, аніж смерть. До речі, це теж було у січні. Якийсь смертний місяць…" — пише Андре Тан в Інстаграм.

Він каже, що щоразу по-новому сприймав світ навколо, перероджувався. Дизайнер запевняє, що не боїться померти, оскільки проживає «класне життя».

«Смерті я не боюся також із ще однієї причини. Якщо сьогодні ввечері мені судилося померти, я відверто скажу собі: так, це було класне життя! А значить і померти не так уже й страшно! Я взагалі вважаю, що маленька смерть личить кожному. Хочете підбадьоритися? Подумайте про смерть!», — Здивував своїми роздумами Тан.

Раніше Андре Тан у свій день народження назвав найважливіші події у житті. Це народження дочки, перший показ та весілля.

Нещодавно дизайнер розповів про болісну процедуру пересадки волосся на голові.

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