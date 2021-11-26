Дзідзьо розповів, як став жертвою шахраїв

Популярний артист Дзідзьо, який вразив потужним дуетом з Олександром Пономарьовим, розповів, як став жертвою шахраїв і втратив велику суму. До того ж, аферу провернули люди з близького оточення артиста, його шанувальники.

«Були такі, що мене розвели на гроші. Маніпулювали, що народилася дитина, дай у борг спочатку одну суму, потім другу, потім у 2 рази більше, ніж попередні два рази. Це великі гроші навіть для мене були, але я повівся, якщо я дам, то дитина виживе. Я віддав, щоб урятувати життя дитини», — розповів Дзідзьо програмі «Зірковий шлях».

Як каже Михайло Хома (справжнє ім'я артиста), шахраї скористалися його довірливістю кілька разів.

«Це саме люди, які були дуже близько у фан-клубі, і мене так розвели кілька разів. Тому тепер гроші не позичаю», — сказав Дзідзьо.

Також співачка Ірина Федишин, як аферисти, виманили у них із чоловіком гроші.

Раніше Дзідзьо назвав справжню причину розлучення із дружиною.

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