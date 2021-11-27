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Максим Галкін відверто розповів про ревнощі Лізи та Гаррі

10:44 27 листопада 2021
Галкін з дітьми

Російський гуморист Максим Галкін, якому віднедавна заборонено в'їзд в Україну, відверто розповів про ревнощі своїх власних дітей, фото та відео яких постійно з'являються на його сторінках у соцмережах.

В етері програми «Вечірній Ургант» гуморист розповів, що двійнятам не сподобалася програма «Краще за всіх!», де діти хизуються своїми успіхами у спорті, науці та творчості. При цьому Галкін захоплюється ними та обсипає компліментами.

За словами Галкіна, вони з Аллою Пугачовою звернули увагу на те, що двійнята не стали нічого висловлювати вголос, але всіляко намагалися відвернути увагу батька від перегляду передачі.

Галкін спочатку не міг зрозуміти реакцію дітей, але все пояснила Алла Борисівна. Вона сказала, що Гаррі та Ліза хочуть показати, що вони теж чогось варті. Вони бачать, що тато каже якимось дітям, що вони найкращі, що вони чудові.

Після цього Галкін почав частіше хвалити двійнят прямо під час етеру і навіть пропонував прийти їм взяти участь у програмі.

Така тактика, схоже, подіяла. Згодом Ліза та Гаррі стали ставитися до передачі спокійніше. Але нещодавно Гаррі поскаржився на те, що їм з Лізою батька нема чим здивувати, адже він і так знає всі їхні таланти.

Галкін дуже любить своїх дітей. Він не втрачає нагоди показати їхні різнобічні таланти.

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