Не зовсім здорове харчування: Максим Галкін показав, чим його діти Ліза та Гаррі снідають перед школою

Російський гуморист Максим Галкін, який потрапив до списку «заборонених» до в'їзду в Україну персон, показав в особистому блозі традиційну ранкову трапезу своєї родини.

Виявляється, двійнята люблять не лише дитячі сосиски. Вони не проти поласувати бутербродами з ковбасою.

«У нас традиційний ранній сніданок перед школою. Ой, як у нас тут апетитно», — каже шоу-мен, переводячи камеру на стіл, обставлений ковбасними виробами.

За столом сидять Гаррі та Ліза й тримають у руках бутерброди.

«Смачного», — каже Галкін.

«Дякую», — відповідають батьку ввічливі діти.

Ну, а на закуску на столі з'явилися оливки, волоські горіхи та ягоди. З напоїв Максим, Ліза та Гарі Галкіни вибрали зелений чай.



При цьому деякі шанувальники Максима здивувалися, що сніданок його спадкоємців складається з ковбаси. Адже раніше чоловік Примадонни показував, що годує дітей вранці злаками з молоком та медом.

Втім, можливо, так артист вчинив за порадами дієтологів.



Як відомо, Галкін дуже любить свою родину. Весь вільний від роботи час він приділяє дружині та дітям. Алла Борисівна вже давно не виступає. Вона також повністю зосередилася на сім'ї.

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