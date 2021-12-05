Галкін відзначив день народження Діснея спеціальним… педикюром

Відомий російський гуморист Максим Галкін, якому віднедавна заборонено в'їзд в Україну, зробив спеціальний педикюр з нагоди дня народження Уолта Діснея. Відповідне фото він опублікував у Instagram.

«Сьогодні виповнюється 120 років від дня народження Волта Діснея! Ось вирішив привітати нас усіх із ювілеєм класика! Та й у мене сьогодні іменини», — написав він.

Шанувальники гумориста не дуже позитивно сприйняли публікацію ним фотографії свого педикюру. Вони закликали його не показувати такі речі та згадати, за що Алла Пугачова вигнала Пилипа Кіркорова.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Галкін показав, як його діти привітали його з «Днем батька». Відео привітання він також опублікував у Instagram.

Нагадаємо також, що цього року двійнята Алли Пугачової та Максима Галкіна — Ліза та Гаррі — стали другокласниками московської гімназії, де вартість навчання становить 160 тисяч рублів на місяць на кожну дитину.

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