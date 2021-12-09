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Таюне зачарувала шанувальниць Олега Винника ніжною усмішкою: «Наша улюблена зірочка»

14:18 9 грудня 2021
Таюне

Бек-вокалістка Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку всі шанувальники співака давно вважають його законною дружиною, користується неабиякою любов'ю українців.

Більше того, її численні фанати, які також є і шанувальниками самого Олега, уважно стежать за життям та творчістю Таїсії, і навіть створюють на честь своєї улюблениці фан-сайти та групи в Instagram. На одному з подібних аккаунтів з'явилося ніжне фото виконавиці, на якому вона тримає у руках нагороду — співачка нещодавно стала лауреаткою «Української пісні року».

При цьому обличчя співачки світиться легкою усмішкою, а в очах завмер мрійливий вираз.

«Коли ти далеко, то все не так, і сни не ті…» , — Так від імені Таюне автори публікації підписали знімок.

«Як зворушливо», «Красуня», «Наша кохана», «Зірочка наша», «Які мудрі слова», — захоплюються в коментарях українці, додаючи до слів серця та інші емоди.

Звичайно, фанати розуміють, що фото розміщувала не сама Таюне, але багатьом, ймовірно, дуже хочеться вірити, що поставивши лайк, вони зроблять приємно й своєму улюбленцю Олегу Виннику та його «таємної дружини». І, можливо, вони по-своєму мають рацію.

Нагадаємо, що раніше Олег Винник зізнався, що став детективом шоу «Маска» через дівчат, а також розповів хто з виконавців змусив його «пустити сльозу».

Фото зі сторінки Таїсії Сватко у соціальних мережах

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