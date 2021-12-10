«Обізвав дуплом»: Полякова відверто розповіла про образи на свою адресу

Популярна співачка Оля Полякова відверто розповіла про образи на свою адресу та про те, як це позначилося на її самооцінці та комплексах. Артистка довгий час штурмувала шоу-бізнес, на що витратила чимало грошей, але часто чула відмови та навіть образи від впливових у шоубізі персон.

Оля згадала, як одного разу її образив композитор та продюсер Ігор Крутой. Співачка з чоловіком була запрошена на захід до Монако. Перед виступом Полякової Крутой з дружиною демонстративно залишили зал.

«Вадик мій каже йому: „Залишайтеся, зараз моя Оля співатиме!“. А він сказав, що йому нічого слухати, адже співатиме якась дівчина без голосу, та й пішов собі», — розповіла Оля в новому випуску YouTube-шоу Маші Єфросініної «Дорослі дівчатка».

Ці слова тоді ранили Полякову, вона довго переживала та працювала над собою.

«Не думаю, що я мала почути цю фразу. Не потрібна вона була», — підсумувала Полякова.

Також вона згадала, як відомий звукорежисер назвав її дуплом.

«У студії сидів такий звукорежисер і сказав: „О, знову дупло прийшло співати“. І все, цього дня я нічого не записала. Я записувала пісні по півроку, бо я боялася щось видати. Я боялася, що не зможу, що мене знову назвуть цим дуплом», — зізналася артистка.

За її словами, їй довелося неабияк попрацювати з самооцінкою, щоб позбутися комплексів. Зараз Олю складно зачепити подібними висловлюваннями.

У грудні у зірок шоу-бізнесу дуже насичений графік — це і зйомки у новорічних програмах, які покажуть у святкову ніч, та корпоративи. «ФАКТИ» писали, скільки коштують виступи популярних артистів.

Однією з найдорожчих є Вєрка Сердючка. Зірка розважатиме гостей у дорогому готелі в Арабських Еміратах.

Фото instagram.com/polyakovamusic

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