26.88 / 27.11 30.26 / 30.65
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У стилі БДСМ: зв'язаний Ектор Хіменес-Браво розповів про свої любовні «проколи»

12:33 11 грудня 2021
У стилі БДСМ: зв&#39;язаний Ектор Хіменес-Браво розповів про свої любовні «проколи»

Телекулінар Ектор Хіменес-Браво, що відповів на чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, знову заговорив про особисте. Цього разу темою посту в Instagram став досвід знайомств у застосунку Tinder.

За словами Ектора, одного разу слідом за дівчиною на побачення з ним прийшов її чоловік, який тут же поліз у бійку, звинувачуючи дружину в адюльтері.

Також був випадок, коли дівчина прийшла до ресторану зі своєю мамою, яка почала просити підписати книги.

І нарешті, зазначає кулінар, йому посміхнулася удача, і дівчина, яку він покликав на каву, стала його коханою.

«І зараз я дуже щасливий», — пише 49-річний Хіменес-Браво.

Нагадаємо, раніше він зізнавався, що заради роботи може пожертвувати відносинами, змінити місце проживання та не боїться звільняти людей.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Газ

Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

бізнес

В Україні хочуть змінити правила для ФОП: що чекає на підприємців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.