У стилі БДСМ: зв'язаний Ектор Хіменес-Браво розповів про свої любовні «проколи»

Телекулінар Ектор Хіменес-Браво, що відповів на чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, знову заговорив про особисте. Цього разу темою посту в Instagram став досвід знайомств у застосунку Tinder.

За словами Ектора, одного разу слідом за дівчиною на побачення з ним прийшов її чоловік, який тут же поліз у бійку, звинувачуючи дружину в адюльтері.

Також був випадок, коли дівчина прийшла до ресторану зі своєю мамою, яка почала просити підписати книги.

І нарешті, зазначає кулінар, йому посміхнулася удача, і дівчина, яку він покликав на каву, стала його коханою.

«І зараз я дуже щасливий», — пише 49-річний Хіменес-Браво.

Нагадаємо, раніше він зізнавався, що заради роботи може пожертвувати відносинами, змінити місце проживання та не боїться звільняти людей.

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