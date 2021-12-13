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Маша Єфросиніна блиснула стрункою фігурою в червоній білизні

12:39 13 грудня 2021
Маша Єфросиніна

Ведуча і блогерка Маша Єфросиніна, яку захейтіли глядачі «Танців із зірками», показала струнку фігуру в червоній білизні. Зірка обрала класичний комплект відомого бренду. Фото у яскравій білизні Єфросиніна опублікувала в Інстаграм.

Також телеведуча розповіла коли у неї з'явився перший червоний комплект.

«Свій перший комплект червоної білизни я купила у 2002 році, познайомившись зі своїм майбутнім чоловіком! Тоді я мислила приблизно так: не вмієш готувати, бери хлопця червоними труселями! Стоячи в примірочній найдорожчого магазину білизни у Києві та дивлячись на цінник мереживного «безсоромства» на собі, я розуміла, що на нього піде вся моя місячна зарплата!.. Продавець побачила на моєму обличчі сумнів і сказала: «Дівчино, зрозумійте, коли на вас червона білизна, ви хоч у мішку ходите, у ваших очах і звичках беззастережно буде сексуальність. .!» , — поділилася Єфросиніна.

Раніше свою струнку фігуру в купальнику продемонструвала співачка Наталка Карпа та розповіла, як їй вдалося схуднути.

Солістка гурту KAZKA Саша Зарицька також помітно схудла і захопила фігурою в купальнику.

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