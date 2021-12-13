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Сімейна традиція: Юрій Горбунов та Катерина Осадча втекли до Риму

15:47 13 грудня 2021
Катя Осадча та Юрій Горбунов

Телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які потішили мережу сімейним музичним дуетом, влаштували собі романтичні канікули та вдвох втекли на кілька днів до Італії. Поїздка до Риму в грудні — це сімейна традиція зіркової пари. Про це розповіла Осадча в Інстаграмі.

«Римські канікули. Рим у грудні — машина часу. Телепортація у теплу осінь», — поділилася Катерина.

Телеведучі насолоджуються теплою сонячною погодою, гуляють містом та відвідують пам'ятки.

«Рим чудовий! Всі дороги ведуть сюди! Нудьгували по ньому!» — поділився Горбунов у Інстаграм фото.

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча вперше показала обличчя молодшого сина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співачка Наталка Карпа з маленькою донькою відпочиває на морі в Єгипті.

Фото instagram.com/gorbunovyuriy

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