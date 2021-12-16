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Шоу-бізнес

«Це було ганебно»: Мішина розповіла про кастинг у Меладзе

13:50 16 грудня 2021
мішина

Актриса та колишня «Холостячка» Ксенія Мішина згадала, як розпочинала свій шлях до слави. Кастинг на талант-шоу «Україна сльозам не вірить» закінчився ганьбою та сльозами, зате журі шоу розгледіло в дівчині задатки актриси та похвалило Ксенію за те, що гарна. Про це Мішина розповіла у Instagram.

Шоу «Україна сльозам не вірить» виходило на ТБ у 2010 році. Творчим продюсером проекту був Костянтин Меладзе.

«Меладзе сказав почати з пісні. Я заспівала буквально пару фраз, і мене одразу зупинили. Так, це було ганебно, і мені про це сказали… Подивилися мій танець — реакція була такою самою… А ось сценка їм зайшла… Потім я вийшла на край сцени для оголошення результату, де мене теж довго поливали, але за підсумком сказали, що я гарна, і я стаю учасницею шоу», — згадує Мішина.

«Пішовши за завісу після цієї ганьби, я дико розплакалася», — додала вона.

Нагадаємо, Ксенія Мішина після невдалого дебюту на ТВ-шоу знялася у більш ніж 30 фільмах та серіалах. Останніми працювали стали фільм жахів «Чорнобиль паранормальний» та українсько-хорватський серіал «Зломовчання».

Фото misha.k.ua/Instagram

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