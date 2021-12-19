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Шоу-бізнес

«Від щастя крутиться земля»: DZIDZIO та Полякова не приховують емоцій

14:17 19 грудня 2021
DZIDZIO та Оля Полякова

Після того, як популярний співак DZIDZIO поносив на руках свою колегу Олю Полякову, вони разом заспівали на сцені. Відео виступу вона опублікувала в Instagram.

На відео артисти тримаються за руки, випромінюють гарний настрій та співають про кохання.

Як писали «ФАКТИ», раніше Оля Полякова, яка працює без вихідних і навіть схудла через величезну кількість концертів перед Новим роком, вирішила відійти від правил та «догодити» «недоброзичливцям», які критикують її за «роздягнені» фото.

Для цього в Instagram вона розмістила знімок, на якому вдягла гарне вбрання. Можна вважати, що Полякова успішно відповіла хейтерами, склавши «іспит на одяг» на добре.

Також «ФАКТИ» писали про те, які гонорари запитують Оля Полякова та її колеги з цеху на Різдвяні та новорічні свята.

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