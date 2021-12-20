Слава Камінська назвала колишню колегу тупою та безмозкою

Співачка Слава Камінська, яку колишня колега з групи «НеАнгели» Вікторія звинуватила у побоях та знущаннях, назвала свою версію конфлікту та розповіла, що її дратувало в напарниці.

За словами Камінської, конфлікти з Вікою почалися із самого початку існування групи. Вони їздили на гастролі різними машинами, їх селили в окремі номери в готелі. Співачки практично не спілкувалися поза роботою. Через конфлікти Слава разів шість намагалася піти з колективу.

Слава каже, що справді могла вдарити Віку, та й та піднімала на неї руку. Про це співачка розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій під час відпочинку в Абу-Дабі. Співачка вважає, що все це вже у минулому і не варто його виносити на публіку.

«У кожному жіночому колективі є якісь трабли, але ніхто не ходить і не виносить це: „Мене били!“. Але вона теж мене била, коли я була вагітна, і що? Я не ходжу по всіх недоЗМІ, недоблогерах, які вважають, що вони журналісти, і не розповідаю про цю фігню. Я не займатимуся цим брудом, фу», — сказала Камінська у програмі «Світське життя».

Вона стверджує, що Віка намагалася вдарити її, вагітну, у живіт. А одного разу проклинала її дітей за те, що лягла на її подушку. За словами Слави, колега спеціально робила їй капості, просила включати музику під час інтерв'ю, щоб не було чути, що каже Камінська.

«Вона провокує, а я як дурна на ці провокації ведусь», — сказала Слава.

А ще її дратували висловлювання колеги під час концертів.

«Тому що я не могла з нею спілкуватися. Я не можу терпіти тупість. Може, я і аб'юзер, може й займалася булінгом, але працювати з тупою стільки років неможливо», — заявила Камінська.

Нагадаємо, скандал між співачками розгорівся після того, як Вікторія розрізала торт із зображенням Слави, а потім заявила в інтерв'ю, що багато років зазнавала фізичного насильства з боку колеги.

Камінська спочатку мовчала, а потім відповіла на звинувачення та заявила, що терпіти не може підлість.

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