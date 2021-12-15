«Ненавиджу підлість»: Слава Камінська прокоментувала скандал із колишньою партнеркою по групі

Співачка Слава Камінська, яка відповіла на звинувачення колишньої колеги групи «НеАнгели» Вікторії новим треком «Аб'юзер», прокоментувала скандал. Артистки, які обмінялися взаємними претензіями, взяли участь в одному концерті «Музична платформа».



Слава виступила в яскраво-рожевому корсеті, прикрашеному камінням, видовженому блейзері світло-рожевого кольору та довгій шовковій спідниці лавандового відтінку.

Артистка виконала свій хіт «SLAVA BOGU», за який і отримала нагороду. За лаштунками журналісти поцікавилися у Слави, чи зустрічалася вона з колишньою партнеркою групи «НеАнгели».

«Слава Богу, я тепер вільна», — заспівала у відповідь Камінська.

Зустрітися з екс-колегою артистці не вдалося, адже їхні виступи були у різний час. Сама ж Слава запевняє — бачити Вікторію вона дуже не хоче.

«Я ненавиджу підлість! Просто не сприймаю людей, які виїжджають за рахунок іншого. Але, звісно, кожному своє», — сказала співачка каналу «Україна».

Також вона прокоментувала звинувачення співачок у взаємному піарі. Адже обидві розпочали сольні кар'єри після розпаду групи, і тепер їхні імена на слуху, згадуються у топових ЗМІ.

«Я планувала випускати альбом. Але через певні обставини довелося швидко записувати пісню „Аб'юзер“. Доробляла я її, перебуваючи в Арабських Еміратах — писала на телефон», — сказала Камінська.

Нагадаємо, скандал між колишніми колегами спалахнув після того, як Вікторія розрізала торт із зображенням Слави та заявила в численних інтерв'ю про насильство. За словами Віки, вона довгі роки зазнавала морального та фізичного насильства.

Також «ФАКТИ» писали про те, скільки коштуватиме новорічний корпоратив зі Славою Камінською та іншими артистами.

Фото instagram.com/babaslavka

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter