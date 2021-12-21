Зірки шоу-бізнесу вбрали новорічні ялинки: в кого крутіша

Зірки шоу-бізнесу готуються до Нового року. У насиченому графіку грудня, на який випадають масові корпоративи, вони знаходять час для того, щоб прикрасити свої будинки яскравою ілюмінацією, прикрасити ялинки та підготувати подарунки.

Ані Лорак обрала дизайнерський декор та залучила до прикраси будинку спеціалістів. Дочка Софія та домашній улюбленець Тоша залишилися у захваті.

«А у нас удома вже святковий настрій на всю. Нашому Тоші сьогодні виповнився рік і місяць. Тому вирішили прикрасити будинок раніше і до зустрічі 2022-го обрали дизайнерську ялинку та декор із колекції «Сімейні цінності», — написала Ані Лорак під сімейним фото.



*Фото instagram.com/anilorak

У класичних традиціях, із яскравими червоними та золотими іграшками прикрасила свою ялинку сім'я телеведучого Григорія Решетника. Його дружина Крістіна сама виступила дизайнером, додавши яскраві акценти у вигляді квітів та бантів.

«Наша новорічна красуня готова», — підписав Григорій фото із синами.



*Фото instagram.com/grisha_reshetnik

Телеведучий Нікіта Добринін та Даша Квіткова обрали штучну блакитну ялинку. Як декор вони використовували гірлянду, а гілки злегка припорошили сніжком.



*Фото instagram.com/kvittkova

Святкове оздоблення з'явилося вже й у будинку Юрія Горбунова та Каті Осадчої.



*Фото instagram.com/kosadcha

Настя Каменських любить прикрашати не лише ялинку, але й обставляти будинок святковим декором, а також прикрашати ганок та двір.



*Фото instagram.com/kamenskux

Раніше Олег Винник розповів про свої новорічні традиції та ставлення до подарунків.

А Андрій Данилко, який 31 грудня виступить в одному з найдорожчих готелів у Дубаї, розповів про незвичайну зустріч Нового року.

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