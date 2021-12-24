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«Не менше 10 тисяч доларів»: колишня учасниця «НеАнгелів» Вікторія розсекретила свій гонорар

10:26 24 грудня 2021
Вікторія Сміюха

Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Вікторія Смеюха, яка звинуватила колегу Славу у моральному та фізичному насильстві, виступає сольно та готується до Нового року. Як і під час роботи у групі, співачка планує цього дня запалювати на сцені.

«За 15 років я звикла бути на виду та працювати для своєї улюбленої публіки. Мені не важко вийти на сцену 31 грудня. Навіть незважаючи на те, що це сімейне свято, я завжди це розуміла. Але оскільки все моє життя завжди було пов'язане з концертами і тим, щоб служити народу, людям, які нас люблять — навіть сьогодні не можу дозволити собі розслабитися на свята. Тож дам концерт, а вже потім проведу час із сім'єю», — розповіла Вікторія за лаштунками шоу «Музична платформа».

Свій гонорар артистка не захотіла обговорювати. Але запевнила, що замовникам доведеться викласти чималу суму.

«Це таке комерційне питання, яке я не дуже хотіла б обговорювати. Говорити про ціни — це не творча справа. Скажу лише, що це точно не менше, ніж 10 тисяч доларів», — сказала співачка каналу «Україна».

Найбажанішим артистом новорічної ночі залишається Вєрка Сердючка. Зірка виступить в одному із найдорожчих готелів у Дубаї.

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Фото instagram.com/vikanablack

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