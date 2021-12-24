27.10 / 27.30 30.56 / 30.92
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Створені один для одного»: Олег Винник та його «таємна дружина» захопили трепетним ставленням один до одного

12:55 24 грудня 2021
Винник та Таюне

Шанувальники популярного співака Олега Винника настільки зачаровані своїм кумиром, що створюють вебсторінки, присвячені йому, а також фан-акаунти у соціальних мережах.

В одному з гуртів, присвячених «володарю вовчиць», з'явилося цікаве відео, на якому показано ніжний танець Винника та його бек-вокалістки Таюне (Таїсії Сватко).


У ролик включені кадри з різних зйомок, які логічно лягають у єдиний кліп, ім'я якого — кохання.

Пару зняли у різних локаціях. Спочатку показано саму Таюне — автори зробили нарізку з фрагментів її виступів. Потім до Таїсії приєднується кумир багатьох українок Олег Винник — пара разом репетирує, виступає на одній сцені, щось жваво обговорює.

При цьому співак та його кохана поводяться так, ніби щойно познайомилися. Олег мило розмовляє зі своєю коханою, ніжно притискаючи її до себе та заглядаючи їй у вічі.

Шанувальники пари залишили до відео щирі захоплені коментарі.

«Вони створені один для одного, і це відчувається. Як він дивився на неї закоханими очима на концертах. Це так мило», «І як Тая дивиться на нього, це щось чарівне», «Це і є справжнє кохання, нам треба у них повчитися, як любити», «Яка теплота від цього відео», «Вау, це чудово!», «Шедевр. Класне відео супер. Спасибі вам величезне», — пишуть фанати Олеги та Таїсії.

Нагадаємо, Олег Винник, який для себе найкращим подарунком у Новий рік вважає роботу, готується до святкових концертів. Співак нещодавно своїми заявами налякав публіку та організаторів шоу «Маска», де він виступає зірковим детективом.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огневич

Не Тарапата і не Шевченко: після втрати коханого Злата Огнєвіч знайшла людину, яка допомагає їй лікувати сердечні проблеми

Пенсія в Україні

З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця

салат

Новорічний салат «Під кайфом» від Наталі Калніної: неймовірно смачний, поживний та простий у приготуванні

торт

Просто бомба: найсмачніший торт «Пломбір» на Різдво та Новий рік — легко замінить знаменитий «Наполеон» та «Карпатку»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.