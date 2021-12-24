«Створені один для одного»: Олег Винник та його «таємна дружина» захопили трепетним ставленням один до одного

Шанувальники популярного співака Олега Винника настільки зачаровані своїм кумиром, що створюють вебсторінки, присвячені йому, а також фан-акаунти у соціальних мережах.



В одному з гуртів, присвячених «володарю вовчиць», з'явилося цікаве відео, на якому показано ніжний танець Винника та його бек-вокалістки Таюне (Таїсії Сватко).



У ролик включені кадри з різних зйомок, які логічно лягають у єдиний кліп, ім'я якого — кохання.

Пару зняли у різних локаціях. Спочатку показано саму Таюне — автори зробили нарізку з фрагментів її виступів. Потім до Таїсії приєднується кумир багатьох українок Олег Винник — пара разом репетирує, виступає на одній сцені, щось жваво обговорює.



При цьому співак та його кохана поводяться так, ніби щойно познайомилися. Олег мило розмовляє зі своєю коханою, ніжно притискаючи її до себе та заглядаючи їй у вічі.

Шанувальники пари залишили до відео щирі захоплені коментарі.

«Вони створені один для одного, і це відчувається. Як він дивився на неї закоханими очима на концертах. Це так мило», «І як Тая дивиться на нього, це щось чарівне», «Це і є справжнє кохання, нам треба у них повчитися, як любити», «Яка теплота від цього відео», «Вау, це чудово!», «Шедевр. Класне відео супер. Спасибі вам величезне», — пишуть фанати Олеги та Таїсії.

Нагадаємо, Олег Винник, який для себе найкращим подарунком у Новий рік вважає роботу, готується до святкових концертів. Співак нещодавно своїми заявами налякав публіку та організаторів шоу «Маска», де він виступає зірковим детективом.

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