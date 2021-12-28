Alyona Alyona стала жертвою грабіжників

Відома реперка Alyona Alyona, яка раніше розповіла про свого хлопця, стала жертвою грабіжників у Києві. У популярної артистки із рюкзака витягли гаманець. Про неприємність Alyona Alyona розповіла в Інстаграмі. Вона поділилася, що інцидент трапився 28 грудня вранці. Одна з передплатниць повідомила артистку, що знайшла гаманець на Дорогожичах. У гаманці залишилися банківські картки Олени, що допомогло дівчині знайти власницю.

«Ось такий раночок. Рік тому теж гаманець витягали. Щось мене життя нічому не вчить», — написала зірка.

Скільки грошей було в гаманці, і чи зверталася до поліції, Alyona Alyona не уточнила.

Раніше дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова поскаржилася, що стала жертвою атак ботів у мережі.

А телеведучий Дмитро Комаров відхрестився від інтернет-афери за його «участю» .

Фото instagram.com/alyona.alyona.official

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