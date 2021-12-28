Огидно й жахливо: Маша Єфросініна згадала про перший секс

Відома телеведуча та блогерка Маша Єфросініна, якій хореограф Євген Кот розкрив правду про роман із Ксенією Мішиною, поділилася інтимними подробицями у новому випуску YouTube-шоу «Дорослі дівчатка». З Олею Поляковою вони відверто обговорили сексуальний досвід та здоров'я. У розмові Маша згадала про свою першу близькість.

За словами Єфросініної, вона довго берегла себе, оскільки була вихована у досить суворій консервативній сім'ї. Зараз Маші навіть згадувати не хочеться про перший інтим, який завдав їй багато страждань.

«Мій перший секс — це повний відстій. Я про нього навіть не хочу згадувати. Він був огидний, жахливий. Це завдало мені дуже багато болю та страждань. Я досі не можу наважитися, щоб про нього розповісти», — поділилася Маша.

А коли Полякова намагалася уточнити у Єфросініної, чи тоді не було насильства, Маша закрила тему. Сказала, що не хоче говорити про це.

Раніше Полякова розповіла подрузі, як її образив відомий продюсер, назвавши дуплом.

А зірка «95 Кварала» Олена Кравець в інтерв'ю Маші вперше розповіла про серйозну хворобу.

Фото instagram.com/mashaefrosinina

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