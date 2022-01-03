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«Зайчик з моїх фантазій»: зірка «Кріпосної» розбурхала мережу грайливим образом

18:23 3 січня 2022
«Зайчик з моїх фантазій»: зірка «Кріпосної» розбурхала мережу грайливим образом

Минулий 2021 рік був не найлегшим для популярної української актриси Наталки Денисенко — спочатку її чоловік влаштував жахливу публічну бійку, за яку їй довелося виправдовуватися, а в грудні сама вона потрапила до лікарні з маленьким сином. Тож молода жінка не приховує радості, святкуючи Новий рік.

У її Instagram з'явилася серія грайливих фото, на яких зірка серіалу «Кріпа» постала в образі зайчика а-ля Playboy.

«Ну як ви? Відійшли від святкування? Я так розслабилася за ці дні, але завтра вже із задоволенням увійду до колишнього режиму», — зізналася молода жінка.

Шанувальникам знаменитості її образ явно «зайшов», тому на компліменти «зайчику» вони не поскупилися.

Нагадаємо, нещодавно актриса із серіалу «Кріпосна» зізналася, що вважала свої груди «несексуальними».

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