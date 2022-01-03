«Зайчик з моїх фантазій»: зірка «Кріпосної» розбурхала мережу грайливим образом
Минулий 2021 рік був не найлегшим для популярної української актриси Наталки Денисенко — спочатку її чоловік влаштував жахливу публічну бійку, за яку їй довелося виправдовуватися, а в грудні сама вона потрапила до лікарні з маленьким сином. Тож молода жінка не приховує радості, святкуючи Новий рік.
У її Instagram з'явилася серія грайливих фото, на яких зірка серіалу «Кріпа» постала в образі зайчика а-ля Playboy.
«Ну як ви? Відійшли від святкування? Я так розслабилася за ці дні, але завтра вже із задоволенням увійду до колишнього режиму», — зізналася молода жінка.
Шанувальникам знаменитості її образ явно «зайшов», тому на компліменти «зайчику» вони не поскупилися.
Нагадаємо, нещодавно актриса із серіалу «Кріпосна» зізналася, що вважала свої груди «несексуальними».112
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