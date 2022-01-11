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«Більше ніколи не хочу будувати публічно свої стосунки»: Ксенія Мішина назвала причину розлучення з Еллертом

18:36 11 січня 2022
Ксенія Мішина

Актриса Ксенія Мішина, яка розповіла раніше, куди пропала на Новий рік, розкрила правду про стосунки з Олександром Еллертом та назвала причину їхнього розлучення. В інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE Мішина зізналася, що їхні стосунки були непростими. Також через те, що будували їх публічно, під прицілом телекамер. Знову переживати такий досвід Ксенія не хоче.

«Я дійшла висновку, що я більше ніколи не хочу будувати публічно свої стосунки. Це дуже тяжко. Тебе поливатимуть брудом, не знаючи, що там відбувається насправді. Ніхто, крім мене та Сашка, не знає, що відбувається насправді», — розповіла Мішина.

Однією з причин розлучення вона назвала несумісність характерів. Також Ксенія натякнула, що Олександр безпідставно ревнував її. Їхні стосунки були дуже емоційними, закохані часто то сварилися, то мирилися. За словами акторки, вона просто не захотіла терпіти такі гойдалки.

«Я пішла не від того, що я не маю почуттів. Я уникнула того, що я не можу щось змінити», — сказала Ксенія.

Але відповідати на пряме запитання, що ж насправді сталося між нею та Еллертом, Ксенія говорити не стала.

«Ніхто ніколи не дізнається, що було насправді. Я не хочу нічого розповідати, доводити. І навіть якщо я розповім, все одно знайдуть, до чого прикопатися», — пояснила акторка.

На сьогодні вона не бачить можливості примирення.

Раніше Ксенія Мішина розповідала, що у стосунках з Еллертом переживала стрес.

Також акторка поділилася, як ганебно проходила кастинг у проект із Костянтином Меладзе.

Фото instagram.com/misha.k.ua

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