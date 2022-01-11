Схудла Саша Заріцька здивувала розтяжкою

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка захопила шанувальників фігурою в купальнику, продовжує змінюватися та ділитися результатами. Співачка дотримується правильного харчування, займається спортом та продовжує танцювати. Черговим фото із зали Олександра поділилася в Інстаграм. На світлині артистка, яка ще більше схудла, демонструє поперечний шпагат. Також співачка розповіла, що разом із хореографом Валерієм Скрипкою готують свій майстер-клас.

«Ми вже працюємо над нашим мк, на який ви потрапите безкоштовно і провести класно час», — повідомила Заріцька.

Нагадаємо, після участі у проекті «Танці із зірками» Саша схудла більш ніж на 20 кілограмів.

Раніше телеведуча Лілія Ребрик та фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилися секретами, як повернути форму після новорічних свят.

Фото instagram.com/kazka.band

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