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З піцою, тортом і без спорту: Джамала розкрила свій секрет схуднення

17:38 12 січня 2022
Джамала

Співачка Джамала, яка влаштувала собі з чоловіком італійські канікули, поділилася секретом свого схуднення та розповіла, як утримати вагу без занять спортом та виснажливих дієт. Боротьбу із зайвими кілограмами вона розпочала рік тому після народження другого сина. Тоді вона важила 69 кг. Здавши необхідні аналізи, співачка звернулася за допомогою до фахівців. Джамала каже, що прийняла нові правила харчування і це дало результат — вона схудла на 12 кг.

«Переважно всі дієти закінчуються зривом. Часто кілограми, навіть після класного результату, не тільки повертаються, а й множаться. Я на березі вирішила, що мене дратує слово дієта, тому вкотре його уникала. Що ж зі мною сталося за цей час? Мені вдалося не лише скинути вагу, а й зафіксувати її. Водночас я собі нічого не забороняла», — розповіла Джамала в Інстаграм.

Співачка дозволяє собі з'їсти піцу, бургер та торт, але лише у першій половині дня. Артистка каже, що харчування має бути збалансованим.

На сніданок вона вживає яйця, авокадо, хлібці з безлактозним сиром, огірок та каву без молока та цукру. Вдень контролює кількість вуглеводів.

«Нові правила привели мене до позначки 57 кг (до речі, моя студентська вага). Сьогодні, після свят, я важу 58−59 кг (привіт, салати з картоплею та морквою, які мені не рекомендуються, а разом з ними — мука, молочні вироби, червоне м'ясо і, звичайно, солодке). Моя непрофесійна думка, ми набираємо вагу після закінчення дієт, бо повертаємось до старого. Головний висновок — важливо утримувати баланс шкідливого та корисного», — поділилася Джамала.

Раніше актриса Анна Саліванчук показала, скільки «наїла» за свята.

А Лілія Ребрик та Марина Боржемська поділилися порадами, як швидко привести себе у форму.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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