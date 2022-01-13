Відомий продюсер назвав найскандальніших зірок шоу-бізнесу

Креативний продюсер проектів «Танці з зірками», «Голос» Володимир Завадюк, з яким стався конфлікт у Тіни Кароль, через що вона залишила шоу, назвав найскандальніших зірок шоу-бізнесу. В інтерв'ю Люкс ФМ він зізнався, що має непростий характер, але й артисти ставлять особисті амбіції вище за проекти, в яких вони беруть участь. Це Завадюка дратує найбільше.

«Дуже часто українські зірки ставлять своє его вище будь-якої іншої мети: глобальної мети проекту, загального результату. Щоб надихати мільйони людей. Їх не цікавить, що їхня фраза, кинута мимохіть, може накласти відбиток на людей, для яких цей проект — все життя. Вони не думають, що буде після них. Коли багато зірок на майданчику, починається боротьба характерів, думок, ідей… Хтось хоче вийти раніше, хтось — пізніше, хтось не хоче виходити у сукні, бо хтось уже в такій же…», — розповів Завадюк.

За його словами, найскладніше йому працювалося з Наталією Могилевською та Тіною Кароль. З ними найчастіше виникали конфлікти.

«Це Наталя Могилевська, яку я дуже люблю, і це Тіна Кароль, яку я також дуже люблю. Багато людей хотіли б, щоб я її не любив, або вона не любила б мене, але це не так», — розповів Завадюк.

Вдаватися до подробиць конфліктних ситуацій він не став.

Нагадаємо, Тіна Кароль заявила про інтриги на проекті «Голос країни». Після скандалу артистку запросили до шоу як гостю.

Також Тіна розповіла, чому пішла з «Танців із зірками». За її словами, за тиждень до старту ефірів вона дізналася, що у шоу буде ще одна ведуча — Іванна Онуфрійчук. Співачка натякнула, що вона купила місце ведучої.

Фото instagram.com/zavaduk

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