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Колишня солістка «НеАнгелів» Вікторія Сміюха поїхала на Мальдіви з новим бойфрендом

11:21 14 січня 2022
Вікторія Сміюха

Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Вікторія Сміюха, яка розсекретила свій гонорар за виступ, поїхала на Мальдіви з новим бойфрендом. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі. Вона опублікувала фото в купальнику і зізналася, що щаслива та «задихається від кохання».

«Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене… Як я можу сказати ні, звісно. Моє січневе літо на Мальдівах після італійських пристрастей — це небесний дар чи проведіння?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько й у всіх на очах. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, бо разом ми сила», — написала Вікторія.

Ім'я свого коханого вона не називає, не відповідає і на запитання у коментарях про нього.

Нагадаємо, гурт «НеАнгели» припинив своє існування після 15 років. Вікторія Сміюха та Слава Камінська зайнялися сольними кар'єрами. Після розпаду групи спалахнув гучний скандал — Вікторія звинуватила Славу у моральному та фізичному насильстві. Та розкрила свою правду про стосунки з колегою, назвавши її тупою.

Фото instagram.com/vikanablack

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