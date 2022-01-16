Тіна Кароль вразила грузинів голосом та сукнею за 60 тисяч гривень

Популярна українська співачка Тіна Кароль знову повернулася до грузинських «Танців з зірками». Артистка виступила у Тбілісі. Разом зі співаком Анрі Джохадзе вона виконала свою пісню «Красиво» двома мовами — англійською та грузинською.

Кароль опублікувала фото з грузинського концерту у себе в сторіс.

Для виступу Тіна знову обрала вбрання від свого друга, відомого грузинського дизайнера David Koma.

Сукня Кароль коштувала 60 610 гривень. Її «родзинкою» стали високий розріз на стегні та асиметрія. Квітку на ліфі прикрашала безліч страз. Доповнила образ співачка стильними човниками.

Її партнер Анрі Джохадзе був у темних класичних штанах та фіолетовому жакеті. Образ доповнювали темні окуляри та метелик.

Відео виступу опублікував на каналі YouTube сам Анрі Джохадзе.

Під роликом з'явилися сотні захоплених коментарів. Глядачі пишуть, що виконання прекрасне, дует чудовий. А пісня двома мовами набула нового звучання. Багато коментарів на грузинській.

Нагадаємо, після деякої перерви співачка повернулася до українського проєкту «Голос країни», чим дуже порадувала своїх фанатів.

Тим більше що шанувальники Кароль постійно шукають їй пару. Нещодавно на одному з фан-аккаунтів співачки у мережі з'явилося фото Тіни та молодого чоловіка. Фанати відразу ж почали висловлювати свої припущення щодо стосунків між ними.

Фото https://www.instagram.com/tina_karol/

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