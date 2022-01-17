«Тягнуло до інших жінок»: Тарас Цимбалюк розкрив причину розлучення з першою дружиною

Відомий актор, зірка фільмів «Кріпосна», «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк розкрив причину розлучення з першою дружиною. З однокурсницею Ангеліною вони зустрічалися два роки, а потім одружилися. За словами Тараса, пропозиції руки та серця не було, все склалося само собою, під впливом родичів.

«Я зараз не пам'ятаю той день, як це все сталося. У якійсь розмові про весілля, м'яко кажучи, Ангелині це було, мабуть, потрібніше. Ще одним таким фактором стало те, що на той час я почав більш-менш заробляти». Ангеліна з мамою жили в квартирі, яку здали без ремонту і вони не робили там ремонт і два роки там жили. Я пам'ятаю, що зробив їм повністю ремонт, і тут приїхала її бабуся і каже: «Ну, Тарасе, ти вже тут ремонт зробив». І моя мама каже: «Чого ти собі квартиру не купив? Навіщо чужим людям ремонт зробив? Вже одружуйся тоді». Я якось походив з цими думками, і ми одружилися", — розповів Цимбалюк у програмі «Мій секрет».

Але вже через півтора роки Тарас вирішив розлучитися.

«Я зрозумів, що я взагалі не нагулявся, це не моя людина, і ми, мабуть, поквапилися», — розповів Тарас.

Спочатку подружжя вирішило пожити окремо, але налагодити стосунки так і не вдалося. Аналізуючи той досвід, Тарас називає шлюб поспішним рішенням, а почуття незрілими. Він каже, що в той час їм з Ангелиною була потрібна підтримка одне одного, і навряд чи між ними було справжнє кохання.

Нині Ангеліна, як і мріяла, живе за океаном. Там вона зустріла нове кохання і готується до весілля.

Влітку Тарас одружився зі своєю дівчиною Тіною, відомим візажистом і фотографом. Весілля зіграли без пафосу та галасу в Карпатах. Зараз подружжя відпочиває в Африці.

Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

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