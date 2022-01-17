«Треба видалити ребра і зробити груди»: Ліда Лі зізналася, на що їй пропонували піти заради успішної кар'єри

Колишня підопічна Монатіка Ліда Лі здивувала шанувальників відвертим зізнанням. На своїй сторінці в Інстаграмі співачка розповіла, на що їй пропонували піти заради успішної кар'єри. За словами артистки, їй радили попрацювати над зовнішністю — видалити ребра та збільшити груди.

«На одному з кастингів дуже шанована мною людина сказала: „Лід, ну ось дивись, все ніби круто і зовнішність, і голос добрий, але треба видалити нижні ребра і зробити груди“! Ну, звичайно, я зрозуміла, що це жарт. Ні? Ви серйозно? Гаразд, груди, але ребра? З ними, що не так? … Так, ребра потрібно однозначно! Буде круто, твоя талія буде тонкою і це те, що нам потрібно»! Бігла я додому в сльозах, зарікаючись, що це був мій останній кастинг у житті. Навіщо потрібні такі жертви? Хіба тонка талія та великі груди якимось чином вплинуть на те, чи можу я займатися музикою, допоможуть бути почутою і доносити свої думки глядачеві? А ребра? А коли захочу народити, це ж небезпечно? Навіщо все це? Ні, стоп. Це не мій шлях!" — відверто зізналася Ліда.

Надалі вона ще не раз отримувала поради «удосконалити зовнішність», зрештою піддалася впливу й вирішила збільшити груди. Ліда звернулася до клініки, проконсультувалася з хірургом та навіть обрала імпланти.

У призначений день вона приїхали до клініки, але передумали в останній момент.

«Мене ніби б'є струмом і тіло починає зовсім дивно труситися. Не скажу, що я з полохливих, але в цей момент мені справді стало страшно. Я спробувала якось заспокоїтися, але в голові крутилася лише одна лише фраза: „Не потрібно цього робити, не варто“. І я розвернулась у бік дому», — поділилася Ліда.

Зараз, каже співачка, вона полюбила своє тіло і приймає себе такою, якою є.

Деякі знаменитості, навпаки, хвалиться своїми новими формами. Так, блогер Саша Пустовіт показала, як виглядає після операції зі збільшення грудей.

А співачка та блогер Анна Трінчер, зробивши операцію, влаштувала в мережі серіал навколо цієї події.

Фото instagram.com/lidalee_official

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