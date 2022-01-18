Доглядає колишній чоловік: стало відомо, хто зараз дбає про розбиту інсультом актрису Олену Проклову

Після того, як зірка радянського кіно Олена Проклова потрапила до лікарні з інсультом, новин про її стан тривалий час не надходило. Люди навіть почали побоюватися, чи не погіршивстя стан її здоров'я з часом. Адже те, що трапилося з Оленою, стало повною несподіванкою не тільки для глядачів, але навіть для її близьких. Ще у грудні Проклова розповідала про свій насичений робочий графік. Актриса збиралася активно виступати на сцені у 2022 році. Тому одразу після святкування Нового року вирушила до Санкт-Петербурга.

Ще в поїзді вона відчула перші ознаки хвороби. Тоді артистка зателефонувала колишньому чоловікові — бізнесменові Андрію Трішину, який, до речі, підвозив її до вокзалу.

«Розмовляє ледь-ледь, голос зовсім чужий і хрипкий. Каже, що їй дуже погано. Я наполягаю, мовляв, викликай швидку. А вона: „Я краще відлежусь“. Перед виставою викликали швидку, робили уколи та блокади. Потім вона поїхала до театру», — згадав розмову з акторкою екс-чоловік.

Проте, незважаючи на очевидні проблеми зі здоров'ям, Олена все одно вирішила виступати. І це при тому, що вона навіть не могла самостійно пересуватися по сцені. Її буквально водили за руку: актрису садили в потрібне місце, де вона і відігравала мізансцени. Екс-чоловік Проклової вмовляв її лягти в лікарню ще у Пітері, але вона у жахливому стані поїхала до Москви.

До речі, саме гучна історія зі шпиталізацією актриси розкрила зміни в її особистому житті. Коли дочка артистки в інтерв'ю заявила, що про інсульт мами краще знає її чоловік, усі дуже здивувалися. Адже третій чоловік Прокловий Андрій Трішин всіляко відмовлявся від зв'язків із колишньою дружиною. Більше того, почали ходити чутки про нового, четвертого чоловіка актриси. Проте насправді все виявилося інакше. Олена Проклова нарешті зізналася, що вони з Тришиним так і не роз'їхалися, хоча і оформили розлучення ще сім років тому. І коли Олена повернеться з лікарні додому, доглядатиме за нею продовжить колишній чоловік, який увесь цей час був із нею на зв'язку

Втім, наразі актриса почувається вже краще та налаштована оптимістично.

«Я вже встаю, змушую себе робити зарядку. Але головне, що не втрачено інтелектуальну платформу. Я повторила всі свої монологи, вірші, які я знаю. Все пам'ятаю! Найбільше боялася стати „овочем“ та тягарем для близьких. Але рухи не втрачені. У мене пошкодження мозжочка, який відповідає за вестибулярний апарат. Тому весь час хитає і нудить», — зізналася Олена програмі «Нехай кажуть» .

Нагадаємо, що Олена Проклова — не єдина зірка, яка стала жертвою інсульту: минулого року удар перенесли популярний співак та композитор В'ячеслав Добринін та екстравагантний артист Борис Моїсеєв.

Фото з Instagramm

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