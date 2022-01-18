Олена Кравець вперше за довгий час вийшла у світ з красунею донькою

Зірка студії «Квартал 95», актриса Олена Кравець, якій 1 січня виповнилося 45 років, вперше за довгий час вийшла у світ зі старшою донькою Марією. Разом вони відвідали прем'єру фільму «Дикі» у Києві.

Олена позувала на червоній доріжці із 18-річною донькою. Фото та відео з прем'єри Кравець поділилася в Інстаграм.

На кадрах також видно виконавців головних ролей у «Диких» Руслана Ханумака та Ельдара Кабірова. «Це люди, які виростили мою дочку», — жартувала Кравець.

Раніше Олена розповіла, чому після народження молодших дітей старша Маша, якій тоді було 15 років, почала жити окремо.

Також акторка розповіла про труднощі у шлюбі та зізналася, що страждає від серйозної хвороби.

Фото instagram.com/lennykravets

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