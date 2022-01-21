Ірина Білик чесно зізналася, скільки зробила пластичних операцій

Співачка Ірина Білик, якій часто дістається від хейтерів через зовнішність, вперше відверто розповіла про пластичні операції. Вона розкрила правду про те, скільки разів лягала під ніж хірурга і що змінила у своїй зовнішності. Відвертими подробицями Ірина поділилася у програмі «Мій секрет».

За словами Білик, спочатку змінила форму очей. Цю операцію вона зробила після народження старшого сина Гліба. Причиною тому стало те, що Ірині часто говорили про те, що її очі називали сумними і навіть перестали ставити у фінал концертів як хедлайнера.

«Це було дуже принизливо. Я плакала. Це підштовхнуло щось підправляти у зовнішності. Говорили, що у мене були такі очі, що „вимолюють“, так у мене завжди були такі очі, наче я плачу, трошки нависали. Це у мене від тата», — розповіла Білик.

А останньою краплею, за словами співачки, став коментар президента Леоніда Кучми на одному з концертів.

«Я в такій сукні була, декольте. І він з усіма „добрий вечір“, підходить до мене, так дивиться мені у вічі і каже: „Ірино, а чого це у вас такі сумні очі“. Я тоді подумала, ну все, треба точно щось робити з очима. Якщо президент зауважив, що вони такі сумні. І тоді я вирішила „розвеселити“ своє обличчя», — поділилася Білик.

Наступна операція була зміни форми носа. Співачка вирішила прибрати горбинку. Каже, що така форма їй дісталася від грузинського прадіда Гурія.

«Мені здавалося, що цей ніс якось видно за кілометр. Я подумала, що треба якось зайнятися цим питанням. Якщо я секс-символ, я не буду з якимись заплаканими очима і звичайно ніс, попросила трохи прибрати горбинку, але я залишила трохи з того, що в мене було, грузинського. Я не хотіла, щоб люди побачили зовсім іншу жінку. До речі, думаю, що я зробила неправильно. Потрібно було взагалі прибрати і зробити щось рівне», — зізналася Ірина.

Також вона кілька разів робила кругову підтяжку обличчя, збільшила губи і час від часу вдається до уколів краси.

Нагадаємо, зірки шоу-бізнесу не соромляться розповідати про пластичні операції. Так, 20-річна Анна Трінчер показала навіть відео з операційної, поділившись із шанувальниками, як їй робили груди.

З операції блогер зробила ціле шоу, збільшивши охоплення в Інстаграм.

Фото instagram.com/bilyk_iryna

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