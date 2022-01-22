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Залишилося вмовити Павлика: Реп’яхова зібралася під ніж хірурга

16:25 22 січня 2022
Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова

В Україні серед відомих жінок дедалі більше стає охочих зробити операцію зі збільшення грудей. Так, дружина співака Віктора Павлика — Катерина Реп'яхова — також цьогоріч планує лягти під ніж пластичного хірурга. Про це вона повідомила у Instagram.

За її словами, вже цієї весни вона зробить собі мамопластику. Їй не подобається те, який вигляд має її бюст після грудного вигодовування.

«Хочу зробити їх одного розміру. Вони надто відрізняються. Якщо імпланти, то найменші, які тільки-но існують», — повідомила дружина Павлика.

Окрім цього, Катя вже восени зробить ринопластику. Якщо їй раніше подобався свій ніс, то нині ж вона хоче змінити його форму.

«Днями побачила фото блогерки зі „старим носом“ та зрозуміла, як круто їй з новим. І все. Ця думка мене не полишає. Моя сестра зробила ринопластику з таким самим носом та задоволена», — розповіла Реп'яхова.

До речі, Віктор Павлик проти того, аби його дружина робила собі ринопластику. Але, скоріш за все, Катя зробить так, як запланувала.

«До осені є час підготувати його морально. Чоловік, як і раніше, проти», — додала вона.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома українська співачка та акторка Анна Трінчер зробила пластичну операцію зі збільшення грудей. Вона вже опублікувала в Instagram фото, на якому трохи засвітила свої нові груди.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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