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«Люблю і відпускаю»: Слава Камінська натякнула на розлучення з бойфрендом

10:51 26 січня 2022
Слава Камінська

Співачка Слава Камінська, якій дісталося в мережі через підтримку Ані Лорак, заінтригувала заявою про розлучення. Вона опублікувала в Інстаграмі пост, в якому розповіла про своє рішення піти.

«Якби мені вистачило слабкості продовжувати з'ясовувати з тобою стосунки, я написала б багатотомний твір без ілюстрацій. Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали», — пише Слава.

За її словами, вона довго думала, сумнівалася, але все ж таки вирішила щільно закрити двері. І сказати їй більше нічого.

«Я люблю тебе і відпускаю ❤ І бажаю собі хорошого нового шляху», — додала Камінська.

Передплатники в коментарях почали гадати, що ж мала на увазі співачка: завершення з'ясування стосунків із колишньою колегою за групою «НеАнгели» Вікторією, новий етап із колишнім чоловіком або розрив із бойфрендом.

Нагадаємо, після розлучення з Едгаром Камінським Слава не афішує особисте життя. З колишнім чоловіком вони зберегли дружні стосунки, відпочивають разом із дітьми та проводять сімейні свята.

А з колегою по групі розійтися мирно не вдалося.

Співачки обмінялися взаємними звинуваченнями, розповіли про бійки.

Фото instagram.com/babaslavka

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