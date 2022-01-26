Новий скандал на нацвідборі «Євробачення»: Alina Pash звинуватила конкурентів у плагіаті

Після оголошення Громадським мовником вісімки фіналістів національного відбору на «Євробачення» пристрасті навколо конкурсу розпалюються. Співачка Alina Pash, яку називають фавориткою, викрила у плагіаті конкурентів — гурт Kalush Orchestra. Аліна вважає, що музиканти запозичили партію з контрабасом з її треку Bosorkanya. Своїми критичними припущеннями артистка поділилася Інстаграм.

«І навіть тональність та сама. Мені паршиво від того, що хтось називає себе художником, артистом і хоче репрезентувати своєю музикою Україну на „Євробаченні“. А насправді так нахабно пасеться на чужій галявині. А вона зрозуміло, чия. І власнику галявини це не подобається», — заявила Alina Pash.

Це вже не перший випадок, коли Kalush надихнувся творчістю Alina Pash. Так, було помічено схожість у локаціях та образах кліпу Alina Pash «Bitanga» (2018) та KALUSH «Гори» (2019). Ще один приклад — схожість обкладинок треків «OINAGORI» (2018) та «Гори» (2020) групи KALUSH.

Нагадаємо, артиста LAUD, який увійшов до фіналу, дискваліфікували через порушення правил відбору. Його пісня виявилася опублікованою у 2018 році.

Ім'я представника України на «Євробаченні» назвуть 12 лютого після фіналу. Ведучими шоу стануть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.

Фото instagram.com/alinapash

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