Камалія, яка повторно захворіла на коронавірус, потрапила до лікарні з серйозними ускладненнями

Співачка Камалія, яка захворіла після новорічних свят, потрапила до лікарні із серйозними ускладненнями. У неї діагностували двостороннє запалення легень та гайморит. Незважаючи на погане самопочуття, артистка вийшла на зв'язок із шанувальниками з лікарні.

Камалія розповіла, що у неї підозрюють флурону — одночасне захворювання на грип А та коронавірус. Хоча тест на COVID негативний, аналіз крові показав, що антитіла підскочили в рази.

«Коротше, у мене цілий букет ускладнень. Двостороннє запалення легень, або ураження, як ще називають. Двосторонній гайморит. Але я в надійних руках! Будь ласка, не хвилюйтесь! Усім міцного здоров'я та імунітету!» — каже Камалія.

За її словами, недобре вона запідозрила ще під час відпочинку у Фінляндії, де вони з чоловіком та доньками проводили зимові канікули. Спочатку підскочила висока температура у доньки, потім у всіх почало боліти горло. Дівчатка швидко одужали, а ось у Камалії виникли ускладнення.

«Я хворію ще з Фінляндії, тому що всі пишуть, ось це Буковель, не треба було їхати. Друзі, ну ми вже два роки в коронавірусі. Хто може витримати два роки в ув'язненні. У мене ростуть діти. Вони хочуть на канікулах відпочивати, отримувати емоції. Ми приїхали з Буковеля здоровими абсолютно», — зауважила Камалія.

Вона також додала, що під час відпочинку дотримувалися правил безпеки. Раніше вона хворіла на коронавірус, зробила два щеплення.

Раніше Камалія розповіла, що їхній відпочинок у Лапландії не обійшовся без пригод. Вибиратися із номера їм довелося через вікно, оскільки двері заблокувалися.

Актриса «Кварталу» Олена Кравець вперше зізналася, що страждає на серйозне захворювання.

Фото instagram.com/kamaliyaofficial

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