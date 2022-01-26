Регіна Тодоренко, яка втекла від чоловіка, передала йому оригінальний привіт і нарвалася на критику

Телеведуча та блогер Регіна Тодоренко, яку запідозрили у другій вагітності, втекла від чоловіка та сина до Мексики. Так вона вирішила відпочити після напруженого графіка, перезавантажитися і привести своє тіло та думки до ладу.

«Я вдячна своєму чоловікові за можливість полетіти на край світу без тривоги за сина, адже я знаю, що він прикриє тили в екстреному випадку», — звернулася Регіна до Влада Топалова.

А потім опублікувала пікантне фото в купальнику. Регіна позує на пляжі біля пальми, обернувшись спиною.

«Чоловікові привіт», — написала вона під фото.

Влад оцінив послання від дружини, а коли її засипали критичними зауваженнями, мовляв, такі фото треба особисто чоловікові відправляти, а не виставляти на загальний огляд, заходився захищати дружину. Топалов запевняє, що любить її у будь-якому вигляді.

Раніше Настю Каменських розкритикували в мережі за відверті танці в купальнику.

А співачка Даша Астаф'єва поділилася порадами, як ідеально виглядати на пляжних фото.

Фото instagram.com/reginatodorenko

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