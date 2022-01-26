28.64 / 28.90 32.23 / 32.66
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Регіна Тодоренко, яка втекла від чоловіка, передала йому оригінальний привіт і нарвалася на критику

15:29 26 січня 2022
Регіна Тодоренко

Телеведуча та блогер Регіна Тодоренко, яку запідозрили у другій вагітності, втекла від чоловіка та сина до Мексики. Так вона вирішила відпочити після напруженого графіка, перезавантажитися і привести своє тіло та думки до ладу.

«Я вдячна своєму чоловікові за можливість полетіти на край світу без тривоги за сина, адже я знаю, що він прикриє тили в екстреному випадку», — звернулася Регіна до Влада Топалова.

А потім опублікувала пікантне фото в купальнику. Регіна позує на пляжі біля пальми, обернувшись спиною.

«Чоловікові привіт», — написала вона під фото.

Влад оцінив послання від дружини, а коли її засипали критичними зауваженнями, мовляв, такі фото треба особисто чоловікові відправляти, а не виставляти на загальний огляд, заходився захищати дружину. Топалов запевняє, що любить її у будь-якому вигляді.

Раніше Настю Каменських розкритикували в мережі за відверті танці в купальнику.

А співачка Даша Астаф'єва поділилася порадами, як ідеально виглядати на пляжних фото.

Фото instagram.com/reginatodorenko

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

санкції

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

салат

Салат «Рожевий фламінго»: всього чотири інгредієнти, але дуже ніжний й тонкий смак

Банановий десерт

Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.