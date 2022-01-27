Фіналістці нацвідбору на «Євробачення» Аліні Паш пригадали відвідування Криму: реакція Суспільного

Фіналістці національного відбору на «Євробачення» Аліні Паш, яка звинуватила конкурентів — групу «Калуш» у плагіаті, пригадали відвідування окупованого Криму в 2015 році. Свою позицію артистка давно пояснила. За її словами, вона не порушувала законодавства, перетинала кордон з української сторони згідно з правилами. Виступала артистка на приватному заході українців.

У мережі розгорілися гарячі суперечки про те, чи може Аліна у зв'язку з цим представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Італії.

Свою позицію висловили й організатори відбору — Суспільний мовник. Він не побачив причин для дискваліфікації Аліни Паш.

«Суспільне мовлення — не правоохоронний орган, тож перевірка фактів порушення здійснюється виключно з відкритих джерел, виходячи з отриманих від учасників гарантій. Якщо коментатори мають докази зворотного — просимо надати їх для підтвердження», — йдеться в офіційному коментарі.

Нагадаємо, Аліна Паш увійшла до списку фіналістів, які боротимуться за право представляти Україну на «Євробаченні». Фінальне шоу відбудеться у прямому ефірі 12 лютого. Ведучими будуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.

Раніше Суспільний мовник дискваліфікував фіналіста LAUD.

Фото instagram.com/alinapash

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