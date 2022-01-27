28.83 / 29.11 32.24 / 32.68
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Фіналістці нацвідбору на «Євробачення» Аліні Паш пригадали відвідування Криму: реакція Суспільного

15:17 27 січня 2022
Аліна Паш

Фіналістці національного відбору на «Євробачення» Аліні Паш, яка звинуватила конкурентів — групу «Калуш» у плагіаті, пригадали відвідування окупованого Криму в 2015 році. Свою позицію артистка давно пояснила. За її словами, вона не порушувала законодавства, перетинала кордон з української сторони згідно з правилами. Виступала артистка на приватному заході українців.

У мережі розгорілися гарячі суперечки про те, чи може Аліна у зв'язку з цим представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Італії.

Свою позицію висловили й організатори відбору — Суспільний мовник. Він не побачив причин для дискваліфікації Аліни Паш.

«Суспільне мовлення — не правоохоронний орган, тож перевірка фактів порушення здійснюється виключно з відкритих джерел, виходячи з отриманих від учасників гарантій. Якщо коментатори мають докази зворотного — просимо надати їх для підтвердження», — йдеться в офіційному коментарі.

Нагадаємо, Аліна Паш увійшла до списку фіналістів, які боротимуться за право представляти Україну на «Євробаченні». Фінальне шоу відбудеться у прямому ефірі 12 лютого. Ведучими будуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.

Раніше Суспільний мовник дискваліфікував фіналіста LAUD.

Фото instagram.com/alinapash

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

дівчинка

Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме

санкції

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

Торгівля в Інтернеті

Деякі ФОПи можуть працювати без касового апарату: кого стосується та що потрібно зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.