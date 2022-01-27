«Ів Сен-Лоран», «Примарна нитка»: 7 найкращих фільмів про моду

Тема моди та її творців продовжує вабити кінематографістів. За останні 15 років побачили світ кілька знакових стрічок про знамениті модні доми, дизайнерів, моделі та атмосферу, в якій створюються шедеври.

«Дім Гуччі» 2021. Найновіший із фільмів про моду — це драма Рідлі Скотта, історія успіху та падіння італійського модного дому Гуччі. Роль дружини Мауріціо Гуччі блискуче виконала Леді Гага. Також у ролях Джаред Лето, Джеремі Айронс, Сальма Хайєк та Аль Пачіно.

«Примарна нитка», 2017. Історія харизматичного модельєра Рейнольдса Вудкока (Деніел Дей-Льюїс) отримала «Оскар» за найкращий дизайн костюмів та премію BAFTA за ті самі заслуги.

«Персональний покупець», 2016. Фільм став яскравим представником жанру психологічних трилерів. Особиста асистентка супермоделі розуміє, що знайшла спосіб спілкуватися з тими, хто пішов в інший світ. Олів'є Ассаяс на Канському кінофестивалі отримав нагороду як кращий режисер.

«Ів Сен-Лоран», 2014. У 2014 році вийшли одразу два фільми про легенду моди. Фільм Джаліля Деспера охоплює роки, коли Ів Сен-Лоран йшов до створення власного модного бренду.

«Святий Лоран. Пристрасті великого кутюр'є», 2014. Другий фільм про знаменитого французького модельєра присвячений тим часам, коли його модний дім був на піку популярності, а молодого дизайнера чекало найважче випробування — славою.

«Коко до Шанель», 2009. Фільм про маловідомі сторінки біографії Коко Шанель, про її перші кроки до успіху.

«Валентіно: Останній імператор», 2008. Усі цінителі моди не повинні пройти повз документальну стрічку про Валентіно. Фільм-спогад вийшов на екрани незадовго після того, як Валентіно представив свою останню колекцію та назавжди попрощався із модними показами.

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