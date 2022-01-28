Переслідувача Злати Огнєвіч випустили на волю: співачка обурена рішенням суду

Співачка Злата Огнєвіч, яку три роки переслідував нав'язливий «шанувальник» та погрожував їй убивством, обурилася рішенням суду випустити чоловіка на волю. Вона має намір домогтися, щоб сталкера обмежили від наближення до неї.

«Епопея з переслідувачем не закінчується, вона тільки починається. Сьогодні було зроблено перший крок. Ми подали прохання про те, щоб людину якимось чином обмежили від наближення до мене. І тут, жінка-суддя, вона навіть не стала розглядати. Поліція зі свого боку зробила все можливе, вона знайшла злочинця, вона його заарештувала, вона зробила все. Але суддя вирішила не розглядати це дуже дрібне, мабуть, для неї питання», — розповіла Злата в Інстаграм.

Співачка розповіла, що зловмисник на волі може робити все, що завгодно, і навіть не приховує цього. Під час зустрічі в суді він заявив з усмішкою: «Я вам казав, що мені нічого не буде».

«За законом його більше не можуть затримувати, йому навіть не вручено припис про не наближення до мене. Тобто він може робити все, що захоче», — обурилася співачка.

Але вона не збирається зупинятися і має намір зробити все можливе, щоб убезпечити себе та свою сім'ю від сталкера. Вона шукає адвоката та має намір звернутися до суду.

«Багато жінок на моєму місці після відмови опускають руки. Я не опускатиму руки, я не відсиджуватимуся в кущах і не боятимуся. Я добиватимуся справедливості в рамках закону. Я звертатимуся до суду, я буду залучати журналістів. Для того, щоб суспільство знало, що такі випадки треба карати і жінок не можна кривдити», — сказала Огнєвіч.

Нагадаємо, поліція швидко відреагувала за заяву Злати Огнєвіч, знайшла переслідувача та затримала його.

Також Злата розповіла, як у грудні 2021 року сховалася від сталкера у відомому фітнес-клубі, але охоронці відмовилися викликати поліцію.

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