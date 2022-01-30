Романа Сасанчина разом із дружиною вразив коронавірус

Не встигли Роман Сасанчин і його дружина Іванна відсвяткувати хрестини доньки Елізабет, як Іванна занедужала, підхопивши COVID-19, а потім інфікувала і чоловіка. В Instagram з'явилося фото позитивних результатів тестів подружжя.

Днями Іванна також поділилася в stories, що має високу температуру і дуже погано почувається. До всього хвороба позначилася й на маленькій Елізабет, яка відмовляється від маминого молока.

«Не хоче їсти, а якщо й бере груди, то тільки тримає, але нічого не тягне. А мені дуже боляче», — зізналася молода дружина.

Відомо, що нині Роман та Іванна перебувають на самоізоляції разом із донечкою.

Нагадаємо, навесні 2021 року Сасанчин вже хворів на COVID-19, інфікувавшись від матері.

332

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter