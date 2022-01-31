Вєрка Сердючка відповіла хейтерам патріотичним фото

Вєрка Сердючка, якій хочуть заборонити в'їзд до Росії після виконання пісні «Батько наш Бандера», відповіла хейтерам промовистим патріотичним фото. На сторінці зірки в Інстаграм з'явилося фото Вєрки, на якому вона у вишиванці, в оточенні дітей та сценічної мами тримає український прапор. Світлину артистка залишила без підпису.

У коментарях спалахнули гарячі суперечки. Більшість передплатників підтримують Сердючку, пишуть компліменти та висловлюють підтримку.

«Наша гордість!», «Як наша Україна: вільна, незалежна, самостійна та красива!», «Патріотично», «Як це красиво», «Завжди підтримувала і буду вас підтримувати», «Ми вас дуже любимо», «Все правильно робить!», — пишуть у мережі.

Нагадаємо, на концерті «Дизель Шоу» Вєрка Сердючка виконала пісню «Батько наш Бандера», чим збурила мережу. Андрій Данилко назвав виступ імпровізацією та відповів, що «краще бути недоумком, ніж терористом».

Фото instagram.com/v_serduchka

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