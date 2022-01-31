«Шах і мат»: Карпа знайшла «Емілі в Парижі» з минулого століття

Серіал «Емілі в Парижі», який розповідає про пригоди молодої американки у столиці Франції, навколо якого виник скандал, продовжує залишатися на слуху в українського глядача.

Письменниця Ірена Карпа, яка назвала його стереотипним, нещодавно знайшла книгу зі схожою назвою 1923 видання. За словами письменниці, сюжет книги — про «дівчину, яка прогулюється Парижем на каблуках».

«Шах і мат тобі, ср@на Емілі. Ось звідки вкрали цю історію», — обурилася Карпа.

Нагадаємо, у мережі з серіалом «Емілі в Парижі» виник скандал через хамуватий образ українки. Міністр культури Олександр Ткаченко навіть направив скаргу до Netflix.

Представники стрімінгової платформи дипломатично подякували міністру за зворотний зв'язок та обіцяли надалі працювати у тісному контакті.

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