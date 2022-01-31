28.36 / 28.65 31.64 / 32.08
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Шах і мат»: Карпа знайшла «Емілі в Парижі» з минулого століття

12:51 31 січня 2022
кадр з серіалу

Серіал «Емілі в Парижі», який розповідає про пригоди молодої американки у столиці Франції, навколо якого виник скандал, продовжує залишатися на слуху в українського глядача.

Письменниця Ірена Карпа, яка назвала його стереотипним, нещодавно знайшла книгу зі схожою назвою 1923 видання. За словами письменниці, сюжет книги — про «дівчину, яка прогулюється Парижем на каблуках».

«Шах і мат тобі, ср@на Емілі. Ось звідки вкрали цю історію», — обурилася Карпа.

Нагадаємо, у мережі з серіалом «Емілі в Парижі» виник скандал через хамуватий образ українки. Міністр культури Олександр Ткаченко навіть направив скаргу до Netflix.

Представники стрімінгової платформи дипломатично подякували міністру за зворотний зв'язок та обіцяли надалі працювати у тісному контакті.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.