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Довгонога красуня: Світлана Лобода показала дорослу доньку Єву

14:28 31 січня 2022
Світлана Лобода з дочкою Євою

Співачка Світлана Лобода, яка оголилася у снігу заради нової пісні, проводить відпустку з доньками в екзотичній країні, на березі океану серед пальм. Де саме відпочиває, артистка не уточнює. Не показує на фото й молодшу доньку Тільду. А ось світлинами зі старшою дівчинкою Євою ділиться із задоволенням.

Світлана показала кадри спільної прогулянки з дівчинкою, яка помітно подорослішала і майже наздоганяє зіркову матір за зростом.

«Люблю наші прогулянки з Євочкою. Нам завжди є що обговорити. Спостерігати за тим, як дорослішає твоя дочка, як змінюються її погляди на життя — мабуть найцікавіший процес… І, безумовно, ці зміни відображаються у виборі одягу. Тут нам завжди непросто домовитись!», — розповіла Світлана.

Зіркові друзі та передплатники засипали співачку та її доньку компліментами. Нателла Крапівіна зауважила, що Єва дуже подорослішала. А Ірина Монатік назвала дівчинку довгоногою красунею.

Раніше Світлана Лобода розповіла про свого обранця, а також поділилася, як складаються стосунки з батьком Єви.

Фото instagram.com/lobodaofficial

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