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Леся Нікітюк поскандалила з відомою блогеркою: у чому причина

13:26 1 лютого 2022
Леся Нікітюк

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка розповіла раніше, на чому готова економити, поскандалила в мережі з популярною блогеркою-мільйонницею Вербою. Леся обурилася тим, що колега опублікувала в Інстаграмі її особисте повідомлення.

Нікітюк звертається до співрозмовниці «котик» та запитує, чому її блокують в Інстаграм, просить менеджера зв'язатися з нею. Верба особисто відповідати не стала, а опублікувала звернення Лесі, чим не на жарт її розлютила.

«Це я написала Юлі Вербі. Скажіть, ось кому воно потрібне? Юля, звичайно, виклала це скрізь», — написала телеведуча. У своєму гнівному відео вона називає відомих блогерів «гімнюками».

«Я в чудовому настрої з ранку. Дуже хочу поскандалити, але стримую себе. Прив'яжіть мене, люди. Коротше, половина блогерів, на яких ви підписані — гімнюки. Крапка», — каже розлючена Леся у сторіс.

Також вона назвала вчинок Верби некрасивим і наголосила, що не стала розкривати повідомлення від самої Кім Кардаш'ян, коли вона написала їй. Не публікує й особисті листування з передплатниками, діалоги з зірками.

«Коли мені написала Кім Кардаш'ян, сама Кім Кардаш'ян, я не вивалювала це! Я показала, що вона мені написала, але не відкривала навіть це повідомлення. Я не розумію, на*рена це робити?» , — обурилася Леся.

Нагадаємо, раніше відомі блогери потрапили у гучний скандал через «голодну тусу» у Львові. Володимиру Остапчуку довелося вибачатися та виправдовуватися, питанням займалися правоохоронні органи.

Фото instagram.com/lesia_nikituk

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