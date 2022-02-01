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Фіналістка нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш розповіла правду про відвідання Криму

15:56 1 лютого 2022
Аліна Паш

Фіналістка національного відбору на «Євробачення-2022» Аліна Паш, яку звинуватили у відвіданні Криму у 2015 році, відреагувала на скандал та зробила офіційну заяву. Співачка розкрила правду про перебування на окупованому півострові. Аліна запевнила, що закони України вона не порушувала.

У повідомленні йдеться, що вона не виступала в Росії та на території Криму, ніколи не перетинала його кордон із боку РФ.

«Конкурс „Євробачення“ має найсильнішу енергетику і ми з моєю командою з величезним задоволенням візьмемо участь у ньому. Я з повагою ставлюся до всіх пунктів правил відбору учасників, і за жодних обставин не порушила б їх, як і закони своєї країни. Я вірю, що в результаті переможе правда і представляти Україну вирушить найсильніший артист, якого оберуть люди. Якщо це я, я зроблю все можливе, щоб мною пишалися. Якщо це буде хтось інший — вболіватиму за нього всім серцем», — заявила Аліна Паш.

Вона також пообіцяла розповісти особисто, як усе було, після того, як стане на ноги після хвороби. Що з нею сталося, співачка не уточнила.

Суспільний мовник також не побачив у діях співачки порушень правил відбору та не став її дискваліфікувати, як цього вимагали у мережі.

У свою чергу, Аліна Паш звинуватила конкурентів — групу «Калуш» у плагіаті.

Нагадаємо, представника України на «Євробачення-2022» оберуть 12 лютого.

Фото instagram.com/alinapash

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