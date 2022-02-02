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«Ледве не склеїли ласти»: хвора на коронавірус MamaRika розповіла про свій стан

19:47 2 лютого 2022
MamaRika з чоловіком та сином

Співачка MamaRika, яка розповіла про погане самопочуття, разом із чоловіком Сергієм Середою та їхнім шестимісячним сином Давидом таки підхопили коронавірус. Артисти захворіли вперше під час пандемії. Кажуть, перші чотири дні хвороби були дуже тяжкі. Але обійшлося без лікарні, впоралися в домашніх умовах.

«Вперше за весь період пандемії ми захворіли на корону. Це прикро і боляче. Це триває вже досить давно, з п'ятниці. Нам було так погано. Дуже різко скосило. Так дєрмово ніколи в житті себе не відчувала. Але все, дякувати Богу, обійшлося», — Розповіла Настя (справжнє ім'я артистки).

За її словами, перенести «корону» набагато складніше, ніж народити дитину.

«Якщо порівняти, то пологи — просто дитячий белькіт, порівняно з тим, що ми пережили. Ми ледь реально не склеїли ласти. Але вже у вертикалі, вже легше», — повідомила співачка.

Вона також розповіла, що їхній син Давид, якому другого лютого якраз виповнилося шість місяців, переносить хворобу в легкій формі, у нього був лише нежить.

«Молодняк гідно пройшов весь цей двіж, це тільки ми старічки посипалися», — з гумором відзначила Настя.

Чарівною пігулкою для молодих батьків став їхній син. Він потішив першим словом.

«Щоб підняти батькам бойовий дух, Давид учора зібрав усі сили в кулак і сказав своє перше „МА-МА“. Що ми відчували у цей момент? Ми плакали всі разом, і одразу пішли на поправку. Любов лікує все, і завдяки нашим діткам ми знаходимо в собі сили, щоб, як би не хитало, дати їм тільки найкраще», — написала MamaRika в Інстаграм.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружину Романа Сасанчина з маленькою донькою госпіталізували через коронавірус.

Софія Ротару вперше після хвороби вийшла на зв'язок із шанувальниками та розповіла, що відновлюється після COVID.

Фото instagram.com/mamarika_official

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